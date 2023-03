Başım Belada 5. Bölüm

Gerçekler açığa çıkacak mı?

Leyla, Azam'ın her şeyi öğrenmemesi için elinden ne geliyorsa yapar. Azam görüntülerden Leyla'yı yakalayamaz. Azam'ın kendilerini yakalayacağını düşünen Leyla, Badi'yle ilgili gelen haberi çok iyi değerlendirir ve Azam'ın şüphelerini biraz olsun dağıtmayı başarır. Leyla, Azam'ın kendilerini her an yakalayacağını düşünür ve Azam'ı kendine aşık edip kendi taraflarına çekmenin tek çözüm olduğuna karar verir. Azam'ı kendine aşık etmek için türlü yollar arar. Safa, Azam'a bazı şeyler hatırladığını söyler. Safa'nın hatırladıkları, her şeyin sonunu getirecek midir?