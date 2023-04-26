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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FRAGMAN
2 Mayıs 2023, Salı 20:00
Ben Bu Cihana Sığmazam

Ben Bu Cihana Sığmazam 29.Bölüm Fragmanı

"Kaç bakalım Kayıkçı, daha ne kadar kaçacaksın?"

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam
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Ben Bu Cihana Sığmazam
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Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
2 Mayıs 2023, Salı
29. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
25 Nisan 2023, Salı
28. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
18 Nisan 2023, Salı
27. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
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