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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BÖLÜMLER
3 Ekim 2023, Salı 20:00

Ben Bu Cihana Sığmazam 39. Bölüm

Atakan’dan büyük fedakarlık

Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir. Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir. Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar. Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir. Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur. Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 39. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
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Ben Bu Cihana Sığmazam
26 Eylül 2023, Salı
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Ben Bu Cihana Sığmazam
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Ben Bu Cihana Sığmazam
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36. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
3 Ekim 2023, Salı
39. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
3 Ekim 2023, Salı
39. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
26 Eylül 2023, Salı
38. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman

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