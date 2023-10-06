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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BÖLÜMLER
10 Ekim 2023, Salı 20:00

Ben Bu Cihana Sığmazam 40. Bölüm

Cezayir karşı atağa geçiyor!

Atakan'ın işkence görerek ölümle burun buruna gelmesinin ardından Onbeşli, abisinin intikamını almak için Tazıyev'in peşine düşer. Bu sırada Erman kaos planı gereği yüklü bir miktarda uyuşturucuyu getirip sokaklara dağıtmak peşindedir. Elbette Cezayir'in de buna karşı bir planı vardır.

Diğer yandan Vedat, Berfin'in peşini bırakmaz ve Cezayir'in tarafını tutan amcasını öldürür. Artık dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Eski kocasının kötü bir şeyler yapmasından korkan Berfin, Cezayir'e sığınır. Lakin bu Leyla tarafından hiç de hoş karşılanmayacaktır.

DEVAMI
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 40. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
3 Ekim 2023, Salı
39. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
26 Eylül 2023, Salı
38. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
19 Eylül 2023, Salı
37. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
10 Ekim 2023, Salı
40. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
10 Ekim 2023, Salı
40. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
3 Ekim 2023, Salı
39. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman

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