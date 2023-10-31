ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
31 Ekim 2023, Salı 20:00

Ben Bu Cihana Sığmazam 43.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER HAKKINDA GALERİ

"Leyla Türk'ün ölmesini istiyorum. "

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır. Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir. Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir. Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.

Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır. Oysa saldırı onların hiç beklemediği birinden gelecektir.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
43. Bölüm Foto Galeri
30 Ekim 2023, Pazartesi
43. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
42. Bölüm Foto Galeri
23 Ekim 2023, Pazartesi
42. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar...
18 Ekim 2023, Çarşamba
Kim, nasıl öldü? BBCS'de unutulmaz ölümler ve infazlar... Ben Bu Cihana Sığmazam
41. Bölüm Foto Galeri
16 Ekim 2023, Pazartesi
41. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam

ARAMA

CANLI YAYIN