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28 Mayıs 2024, Salı 00:00

Ben Bu Cihana Sığmazam 68. Bölüm Ön izleme

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Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de!

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Künye

Yapım: KYN Yapımevi

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Senarist: Zülküf Yücel ve Zehra Yücel

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek (Erman), Murat Han (Kayhan Serasker - Tura)

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66. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
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65. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
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