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17 Ekim 2023, Salı 00:00

Cezayir ve Leyla karşı karşıya!

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"Bizi bu duruma sokan sensin!"

Cezayir, Leyla'ya hesap sordu. Leyla: "Cezayir çıkar mısın dışarı?" dedi. Leyla'nın kıskançlık krizlerine artık bir son vermesi konusunda Cezayir Leyla'yı uyardı. Leyla ise insanların sorunlarını çözmek yerine eve gelmesi gerektiğini vurguladı. Kızının yanında ve ailesinin yanında olması gerektiğini söyleyince Cezayir kendisini yetersizlikle suçlayan Leyla'ya öfkelendi. Leyla öfkesini şöyle dile getirdi: "O zaman ne yaptığın ne düşündüğünle ilgilenmeyeceğim, kendimle ilgileneceğim" Cezayir'in cevabı ise: "Derin sulara giriyorsun dikkat et" olur. Acaba Cezayir için Leyla bir bedel ödeyecek mi?

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