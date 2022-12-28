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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KISA VİDEO
İlk 30 dakika

İlk 30 dakika

Ben Bu Cihana Sığmazam 15. Bölüm

Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.

Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir

DEVAMI
Ben Bu Cihana Sığmazam
SON BÖLÜMÜ İZLE 15. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
27 Aralık 2022, Salı
15. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
20 Aralık 2022, Salı
14. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
13 Aralık 2022, Salı
13. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
27 Aralık 2022, Salı
15. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
20 Aralık 2022, Salı
14. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
13 Aralık 2022, Salı
13. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
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