Destan - 2. Fragman

Destan 13.Bölüm Fragmanı

''Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!''

Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek?

Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?