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DESTAN FRAGMAN
1 Mart 2022, Salı 20:00
Destan - 2. Fragman

Destan 13.Bölüm Fragmanı

''Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!''

Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek?

Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?

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Destan
1 Mart 2022, Salı
13. Bölüm fragmanı Destan
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22 Şubat 2022, Salı
12. Bölüm fragmanı Destan
Destan - 2. Fragman
15 Şubat 2022, Salı
11. Bölüm fragmanı Destan - 2. Fragman
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