Yön: Mert Dikmen

Oyn: İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Burak Satıbol, Hüseyin Avni Danyal

Barış Akarsu "Merhaba", 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında atv'de yayınlanan "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasına katılarak adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrum'da trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.