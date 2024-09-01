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Başarılı oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun ile Salı akşamı atv'de izleyiciyle buluşacak olan Bir Gece Masalı'nı konuştuk.