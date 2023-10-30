Esra Erol'da

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Esra Erol'da bugün;

Eşi Cüneyt Gündoğdu'dan boşanmak için yayına katılan Yağmur Gündoğdu canlı yayında eşi hakkında ağır sözler söyledi. Eşi Cüneyt'in yayına katılmasıyla fikrini değiştiren Yağmur evliliğine bir şan daha verdi. Yayına el ele çıkan aşıklar hayatlarının şokunu yaşadı. Yağmur'un annesi yayına bağlanarak "Kızımın sevgilisi var." dedi. Bu sözler stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.