Müge Anlı’da şoke eden olaylar! 3 ayrı dosya aynı yayında ortalığı karıştırdı!

Müge Anlı canlı yayınında bugün; Bursa’dan 5 günlükken bırakılan Aynur Barak’ın biyolojik ailesini arama süreci, 600 bin TL’lik evlilik vaadi dolandırıcılığı iddiası ve Kayseri’de 47 yaşındaki bir kadının şüpheli ölümü yeniden gündeme geldi. Programda ayrıca kayıp vakaları, aile dramları ve karşılıklı suçlamalar stüdyoda tansiyonu yükseltirken, taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Ceyda Evlekoğlu dosyasında sevindiren gelişme yaşandı. Oyunda tanıştığı Ramazan Ökten'in yanına giden genç kızın, Ramazan'ın evli ve iki çocuk babası olduğunun ortaya çıkması üzerine yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Canlı yayında konuşan Ceyda Evlekoğlu, Ramazan'ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Ailemin yanına dönmek benim için en doğru karar. Bir anlık boşlukla yanlış bir tercih yaptım" ifadelerini kullandı. Ceyda'nın kararı ailesini gözyaşlarına boğarken, baba Ceyhun Bey ve anne Güneş Hanım kızlarına sarılarak destek verdi. Genç kız, anne ve babasından helallik istedi.

Bakanlık tarafından Ceyda Evlekoğlu ile görüşmek üzere iki psikolog görevlendirileceği bilgisi paylaşıldı. Yaşadıklarından ders çıkardığını söyleyen Ceyda, benzer durumda olan gençlere de seslenerek, "Aileniz size bir konuda hayır diyorsa mutlaka bildikleri vardır. Ben ailemi dinlemediğim için pişman oldum" dedi.

83 yaşındaki Osman Çakır vakası: Acı haber geldi

İstanbul'da kaybolan 83 yaşındaki Osman Çakır için yürütülen arama çalışmalarından acı haber geldi. Yaşlı adamın, Bostancı İskelesi'nden bindiği vapurda denize düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay, kamera kayıtları ve İstanbulkart incelemeleri sonrası netleşti. Aileye acı haber program canlı yayınında verildi.

600 bin TL'lik dolandırıcılık iddiası: Sosyal medya aşkı mahkemelik oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Kübranur Beyaz, sosyal medya üzerinden tanıştığı Nurullah Bal tarafından evlilik vaadiyle 600 bin TL dolandırıldığını iddia etti. İddiaların odağındaki Nurullah Bal ise canlı yayına bağlanarak borcu olduğunu kabul etti ancak dolandırıcılık iddialarını reddetti.

Nurullah Bal ise, iddiaları kabul etmeyerek paranın birlikte harcandığını savundu. "Kendisi de bu sürecin içindeydi" diyen Bal, borcun 600 bin değil faizlerle birlikte daha düşük olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Nurullah Bal'ın eski sevgilisi de yayına katılarak benzer iddialarda bulundu. Eski sevgili, Bal'ın kendisinden de para aldığını ancak geri ödediğini ifade etti.

Taraflar borcun ödenip ödenmeyeceği konusunda da uzlaşmaya varamazken, Nurullah Bal borcu ödemeyi kabul ettiğini, ancak sürecin yanlış aktarıldığını savundu.

43 yıl sonra gerçek ailesini arıyor: Bileklikteki isim umut oldu!

Bursa'dan programa katılan 43 yaşındaki Aynur Barak, 1983 yılında henüz 5 günlükken Sırameşeler Yetiştirme Yurdu'nun önüne bırakıldığını belirterek biyolojik ailesini arıyor. Bebeğin bulunduğu sırada bileğinde yer alan "Fevziye Öner" yazılı bileklik, tek ipucu olarak dikkat çekiyor. Aynur Barak, yurt görevlileri tarafından evlat edinildiğini ve gerçeği ilkokul çağında öğrendiğini anlattı.

Çocukluk döneminde bir okul arkadaşının kendisine "evlatlık" olduğunu söylemesiyle gerçeği öğrendiğini belirten Barak, "Hayatım boyunca içimde bir boşluk var. Annemi, babamı ve kardeşlerimi bulmak istiyorum" dedi. Programda, 1983 yılına ait gazete arşivinde yer alan haber de canlı yayında okundu. Müge Anlı, eldeki tek somut bilginin bileklikteki isim olduğunu belirterek, "Fevziye Öner'i ve olası kardeşlerini arıyoruz" dedi.

47 yaşındaki kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi?

Kayseri'de 25 Mayıs 2023'te evinde ölü bulunan iki çocuk annesi Nurgül Şahin Soysal'ın ölümüyle ilgili şüpheler yeniden tartışma konusu oldu. Ailesi, ölümün doğal olmadığını savunarak eş Mehmet Soysal'ı suçlarken, olayın ihanet ve şiddet iddialarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Yayına bağlanan Mehmet Soysal ise hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Ölümün kalp rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Programda taraflar arasında karşılıklı suçlamalar sürerken, canlı yayında zaman zaman tansiyon yükseldi. Müge Anlı, dosyada yer alan çelişkili ifadelerin netleştirilmesi gerektiğini belirtti.