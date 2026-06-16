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16 Haziran 2026, Salı 10:00

Ceyda ailesine dönmeye karar verdi!

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"Evli ve 2 çocuklu adamın yanında yerimin olmadığını anladım"

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa Soma'daki evinden ayrılarak oyunda tanıştığı Ramazan Ökten'in yanına Adana'ya gitmişti. Evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkan Ramazan hakkında canlı yayında çeşitli ihbarlar gündeme gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da inceleme başlattığı açıklandı. Program boyunca yapılan görüşmeler, gelen ihbarlar ve ailesinin çağrıları sonrası kararını değiştiren Ceyda, ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini açıkladı. Ceyda, "Ramazan benim için doğru insan değilmiş. Canlı yayında arkamda durmadı, sorumluluğu sürekli bana yükledi. Bir boşluk anında ona güvendim ama yanıldığımı anladım. Ailemin yanına dönmek benim için en doğru karar" dedi.

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