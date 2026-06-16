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16 Haziran 2026, Salı 10:00

5 günlük bebekken 26 Nisan 1983'te çocuk yurdunun kapısına bırakıldı!

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Aynur Barak biyolojik ailesini arıyor

Bursa'dan programa katılan 43 yaşındaki Aynur Barak, henüz 5 günlük bir bebekken 26 Nisan 1983 tarihinde Bursa Sırameşeler Yetiştirme Yurdu'nun kapısına bırakıldığını anlattı. Aynur Hanım, kendisini yetiştirme yurdunda görevli bir çiftin evlat edindiğini, ancak gerçek hikâyesini ilkokul yıllarında öğrendiğini söyledi. Aynur Barak'ın en önemli ipucu ise yurda bırakıldığı sırada bileğinde bulunan ve üzerinde "Fevziye Öner" yazan bileklik oldu. Bu ismin annesine mi yoksa kendisine mi ait olduğunu bilmediğini belirten Aynur Hanım, biyolojik ailesine ulaşabilmek için Müge Anlı'dan yardım istedi.

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