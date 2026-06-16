Ölmeden önce eşi ile arkadaşının ihanetini yakaladığı iddiası

25 Mayıs 2023 tarihinde Kayseri'deki evinde ölü bulunan iki çocuk annesi Nurgül Şahin Soysal'ın ölümüyle ilgili şüpheler yeniden gündeme geldi. Programa katılan kardeşi Aysun Hanım, ablasının ölümünde eniştesi Mehmet Bey'den şüphelendiklerini belirtti. Aysun Hanım'ın iddiasına göre Nurgül Şahin Soysal, hayatını kaybetmeden yaklaşık iki hafta önce eşine ait tuşlu bir telefon buldu. Telefonda, tanıdığı bir kadın olan Sümeyra ile yapılan görüşmeleri gördüğünü söyleyen Aysun Hanım, bu durumun evliliklerinde büyük bir krize yol açtığını ifade etti.