Kübranur Beyaz'ın 600 bin TL'lik dolandırılma iddiası!

Kübranur Beyaz, sosyal medya üzerinden tanıştığı Nurullah Bal tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvurdu. Genç kadın, ilişkileri süresince Nurullah Bal'ın yönlendirmesiyle kredi çektiğini ve yaklaşık 600 bin TL maddi kayıp yaşadığını iddia etti. Ocak ayında tanıştıklarını anlatan Kübranur, Nurullah'ın çeşitli gerekçelerle kendisinden para talep ettiğini söyledi. Kredi çekerek destek olduğunu belirten Kübranur, "Çok aşıktım, bana güven verdi. Kredi çektirdi, altın alıp ödeyeceğim dedi. Nişanda lazım olur diye düşündüm" ifadelerini kullandı. İddiaların odağındaki Nurullah Bal ise yayına bağlanarak borç ilişkisini kabul etti ancak olayın tek taraflı olmadığını savundu. Nurullah, "Yanlışlıklar oldu ama her şey anlatıldığı gibi değil. Kendisi de bu süreçte bazı kararları kendi verdi" ifadelerini kullandı.