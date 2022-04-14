ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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HAKİM FRAGMAN
18 Nisan 2022, Pazartesi 20:10
Hakim - 2. Fragman

Hakim 3.Bölüm Fragmanı

"Beni bir şeyle itham edecekseniz, şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var!"

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

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18 Nisan 2022, Pazartesi
3. Bölüm fragmanı Hakim
Hakim - 2. Fragman
11 Nisan 2022, Pazartesi
2. Bölüm fragmanı Hakim - 2. Fragman
Hakim
11 Nisan 2022, Pazartesi
2. Bölüm fragmanı Hakim
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