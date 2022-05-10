ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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HAKİM FRAGMAN
16 Mayıs 2022, Pazartesi 20:00
Hakim

Hakim 6.Bölüm Fragmanı

"Azem'in oğlunu kurtarmak demek, benimle Ozan'ın kurtulması demek!"

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer. Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.

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Hakim
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BÖLÜMLER
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Hakim
9 Mayıs 2022, Pazartesi
5. Bölüm Hakim
Hakim
25 Nisan 2022, Pazartesi
4. Bölüm Hakim
Hakim
18 Nisan 2022, Pazartesi
3. Bölüm Hakim
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Hakim - 2. Fragman
16 Mayıs 2022, Pazartesi
6. Bölüm fragmanı Hakim - 2. Fragman
Hakim - 2. Fragman
9 Mayıs 2022, Pazartesi
5. Bölüm fragmanı Hakim - 2. Fragman
Hakim
9 Mayıs 2022, Pazartesi
5. Bölüm fragmanı Hakim
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