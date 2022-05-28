ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
HAKİM BÖLÜMLER
30 Mayıs 2022, Pazartesi 20:00
Hakim

Hakim 8. Bölüm

Ömer Arif sevdikleriyle sınanıyor!

Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede… Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler. Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur. Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Cevdet, ölümcül bir karar vermek üzere… Hâkim Ömer'in sevdikleri ile en çok sınanacağı, nefes nefese izlenecek bir bölüm.

DEVAMI
Hakim - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 8. Bölüm fragmanı Hakim - 2. Fragman
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Hakim
23 Mayıs 2022, Pazartesi
7. Bölüm Hakim
Hakim
16 Mayıs 2022, Pazartesi
6. Bölüm Hakim
Hakim
9 Mayıs 2022, Pazartesi
5. Bölüm Hakim
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Hakim - 2. Fragman
30 Mayıs 2022, Pazartesi
8. Bölüm fragmanı Hakim - 2. Fragman
Hakim
30 Mayıs 2022, Pazartesi
8. Bölüm fragmanı Hakim
Hakim - 2. Fragman
23 Mayıs 2022, Pazartesi
7. Bölüm fragmanı Hakim - 2. Fragman
BİZE ULAŞIN