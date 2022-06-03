ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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HAKİM BÖLÜMLER
6 Haziran 2022, Pazartesi 20:00
Hakim

Hakim 9. Bölüm

Ömer Arif gücünü kaybediyor!

Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak?

Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur. Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar. Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.

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FRAGMANLAR
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Hakim - 2. Fragman
6 Haziran 2022, Pazartesi
9. Bölüm fragmanı Hakim - 2. Fragman
Hakim
6 Haziran 2022, Pazartesi
9. Bölüm fragmanı Hakim
Hakim - 2. Fragman
30 Mayıs 2022, Pazartesi
8. Bölüm fragmanı Hakim - 2. Fragman
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