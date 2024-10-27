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Bilimsel adı "asyneuma yildizianum" olarak literatüre geçen ve Türkçe adının "zeybek değneği" olması önerilen bitki Türkiye’nin hangi ilinde keşfedilmiştir?