Ümraniye'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarken kayboldu!

13 yaşındaki Tanju Boduk'tan 34 gündür haber alınamıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı 13 Mayıs günü Ümraniye'de kaybolan Tanju'nun ailesi, çocuklarını bulmak için canlı yayında yardım istedi. İddiaya göre babasıyla birlikte bayrak satmaya giden Tanju, markete gideceğini söyleyerek yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kayıp çocuğa ait telefonun ise kaybolduktan iki gün sonra Avcılar Metrobüs durağında bulunduğu öğrenildi. Dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, programa bağlanan bir izleyici Tanju'yu gördüğünü düşündüğünü söyledi.