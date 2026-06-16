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16 Haziran 2026, Salı 10:00

İddiaların odağındaki isim hakkında yeni iddialar!

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"Kübranur gibi beni de kandırdı"

Kübranur Beyaz, sosyal medya üzerinden tanıştığı Nurullah Bal tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvurdu. Genç kadın, ilişkileri süresince Nurullah Bal'ın yönlendirmesiyle kredi çektiğini ve yaklaşık 600 bin TL maddi kayıp yaşadığını iddia etti. İddiaların odağındaki Nurullah Bal ise yayına bağlanarak borç ilişkisini kabul etti ancak olayın tek taraflı olmadığını savundu. Nurullah, "Yanlışlıklar oldu ama her şey anlatıldığı gibi değil. Kendisi de bu süreçte bazı kararları kendi verdi" ifadelerini kullandı. Yayına bağlanan Nurullah'ın eski sevgilisi de benzer şekilde kendisinden para aldığını, ancak daha sonra geri ödediğini ifade etti. Eski sevgili, Nurullah'ın aynı dönemde birden fazla kişiyle görüştüğünü ve maddi destek talep ettiğini iddia etti.

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