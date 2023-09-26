Müge Anlı ile Tatlı Sert

Düet yaptığı kişiye aşık olup kaybolmuştu, 63 yaşındaki 6 çocuk annesi bulundu.

Derya'nın aradığı annesi ekibe bir video gönderdi. 'Kayıp değilim, sevdiğim kişinin yanındayım çok aşığım, beni merak etmeyin' dediği video yayında

kızına izletildi. Derya ise, adamla tanışmak istediğini en azından bunu istediğini söyledi.

Yeni tanıştığı kişiyi oğlu sanıp parasını mı kaptırdı? Kızının iddialarını yanıtlıyor...

Sibel Hanım annesi iddiaya göre, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini onunda elinden alındığını düşündüğünü yıllardır onu aradığını söylediğini. Sosyal medyadan bir adamın Aliye Teyze'ye ulaştığını bu bebeğin kendisi olduğuna inandırdığını annesinin paralarını aldığını anlattı. Aliye Hanım 4G ile yayına bağlanarak bu kişiye inandığını oğlu olduğunu, kızlarına çok kızgın olduğunu söyledi.

Müge Anlı DNA testinin sonucunu açıkladı, Sakin Künar, Merve Güzel'in aradığı babası...

Müge Anlı bir evladı daha babasına kavuşturdu. 24 yıl önce kızının varlığından haberi olmayan babası Sakin Künar'ı aramak için gelen Merve Güzel, babasının Sakin Bey olduğuna inandığı sonucun ne olursa olsun hazırlıklı olduğunu söylerken Sakin Bey ise, heyecanla beklediğini Merve'nin ablasına çok benzediğini söylemişti... Müjdeyi Müge Anlı verdi. DNA testi sonucu baba kız oldukları anlaşılırken stüdyoya duygusal anlar hakim oldu.