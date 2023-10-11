Müge Anlı ile Tatlı Sert

21 yıllık hasret 20 dakikada son buldu. Müge Anlı bir evladı daha annesine kavuşturdu!Annenin gözlerinde seneler sonra bulduğu huzur, genç adamın ise mutluluğun verdiği pırıltı vardı. Anne ve oğlu ilk kez aynı sofradaydı birlikte yemek yiyip pasta üflediler. Sonra Cem annesini evinde misafir etti. o gece beraber kalan anne oğul, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Aşkı olsun istedi 670 bin TL'sinden oldu. Ayşe Kaya ve sevgilisi uzlaşacak mı?

Ayşe Hanım sevgilisine seslendi, arabasını istediğini kanala getirmesini söyledi. Canlı yayına gelmeyen sevgilinin telefonlarını da kapattığı ortaya çıktı. Tek hayali evlenmek olan Ayşe Hanım'ın hayal kırıklığı ve öfkesi bir aradaydı. Tarık Bey'e seslenen kadın 'hakkımı helal etmiyorum' dedi.

Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi...

Bedriye Kılıç'ın ağabeyi Muhammet Er ''Yeğenim 'annem gitti babam da giderse ne yaparız' dedi'' Bedriye'nin kardeşi Muhammet Er canlı yayına bağlandı. Kardeşi kaybolduktan sonra aradıkları zaman eniştesi Tayfur ve ailesinin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Yeğenlerinin 'annem gitti babam da giderse ne yaparız' dediğini söyledi. Tayfur ise ne olduğunu bilmiyorum demekle yetindi.