Müge Anlı ile Tatlı Sert

Evinden ayrılıp kayıplara karışan Necip Uygur, Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu.

Yayının ardından çok geçmeden Necip Uygur'dan buruk sevinç yaşatan haber geldi. 82 yaşındaki emekli astsubay Necip Uygur Müge Anlı izleyicisi sayesinde parkta bulundu. Gelini Hayriye Uygur, kaybolduğu geceyi hatırlamadığını bitap düştüğünü hastanede tedavisi olduğunu söyledi.

Kız arkadaşını kaçıramadığı için kaçtığı iddia edildi

Ailesiyle görüşmek istemediği bildiren Eyüp'ün hayatta olduğu bilgisi geldi. Baba Mahsut Bey, oğlunun zorla tutulduğunu düşündüğünü sesini duymak istediğini söylerken bulunmasını istedi. Ne istiyorsa yapacağını söyleyen babanın çok endişeli olduğu görüldü. Eyüp Ateş, ailesine geri dönecek mi?

Ayşe Kaya'ya pahalıya patlayan aşk, inandı güvendi 670 bin TL'den oldu.

Fobisi olduğu için yayına katılamadığını iddia eden Tarık Bey bugün yayına gelecek mi? Ayşe Hanım 'yalan söylediğini kendisinin barlara gittiğini fobisi olsa buralara gidemeyeceğini' söyledi.

Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur'un arkadaşı konuştu? Kiraz işçisi kadın öldürüldü mü?

Tayfur'un arkadaşı Abdülkadir konuştu. Gece karakoldan arandığını söyleyen adam Tayfur'un Bedriye ile kavga ettiğini ve karakola alındığını, uzaklaştırma alındığı buna rağmen öğlen kapıyı yumrukladığını ve yine kavga ettiklerini bildiğini söyledi.