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11 Kasım 2024, Pazartesi 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

22 milyon TL ile kaybolan döviz bürosu çalışanı yayının ardından annesine ulaştı.

22 milyon lirayı çalıp kayıplara karışan Ramazan Dülek, yayının ardından annesine ulaştı. Özlem Hanım oğlunun "ben iyiyim anne, beni merak etmenize gerek yok. Yurt dışındayım, Almanya'dayım" dediğini söyledi.

21 yaşındaki 2 çocuk annesi 500 bin TL ile ortadan kayboldu.

21 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Rabia Baykal, 500 bin lira değerindeki ziynet altınlarını yanına alarak 8 Kasım'da ortadan kayboldu. 55 ve 60 yaşlarındaki iki şahsın içinde olduğu arabaya bindiği görülen genç kadının kaçırıldığı düşünülüyor.

58 yaşındaki 3 çocuk annesinin kaybındaki şüpheler...

Hanım Kubaş'ın yanından şüpheli şekilde kaybolduğu oğlu Erkan Kubaş yayına bağlandı. Erkan Bey annesin evine geldiğini, tartıştıklarını, annesinin çantasını alıp evden çıkıp gittiğini anlattı. Ercan Bey annesinin o evden kaybolduğunu söyleyerek kardeşini suçladı.

58 yaşındaki Hanım Kubaş bulundu

58 yaşındaki Hanım Kubaş bulundu. Kocası ve oğlunun şiddetinden dolayı hayatından endişe eden kadının "beni öldürecekler" deyip devlete sığındığı ortaya çıktı.

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