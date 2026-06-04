Tuğba Nur gibi hayatı zehir olan diğer isimler canlı yayında

Tuğba Nur Zehir, "bilinçaltı temizliği" ve "enerji çalışmaları" adı altında İnci Gürgül tarafından yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Programda, psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini söyleyen Tuğba Hanım, çeşitli seanslar ve sözde eğitimler için yüksek miktarlarda para ve altın verdiğini anlattı. Yayının ardından Tuğba Nur Zehir, Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek İnci Gürgül hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğba Hanım, dini duyguların ve insanların yaşadığı psikolojik sorunların istismar edildiğini öne sürerek, benzer durumda olan kişilerin de mağdur edildiğini söyledi.