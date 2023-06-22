6 aydır kayıp olan Arife Gökçe'nin hayat arkadaşı Fikri Bey'in dramı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

2022 17 Aralık tarihinde kaybolan Tokat'ta yaşayan 5 çocuklu, 12 torunlu Arife Gökçe şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. 62 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği düşünülüyordu... Şüpheli kaybının üzerinden tam 6 ay geçti. Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşi Fikre Gökçe'nin üzüntüsü ilk günkü kadar derindi. Torunları ve gelinleriyle kaldığını söyleyen adam, ne çay ne yemek yiyebiliyorum dedi. Fikri Gökçe'nin son cümleleri ise, 'eşimi aramaktan hiç vazgeçmeyeceğim' oldu.