ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
6 aydır kayıp olan Arife Gökçe'nin hayat arkadaşı Fikri Bey'in dramı

6 aydır kayıp olan Arife Gökçe'nin hayat arkadaşı Fikri Bey'in dramı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

2022 17 Aralık tarihinde kaybolan Tokat'ta yaşayan 5 çocuklu, 12 torunlu Arife Gökçe şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. 62 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği düşünülüyordu... Şüpheli kaybının üzerinden tam 6 ay geçti. Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşi Fikre Gökçe'nin üzüntüsü ilk günkü kadar derindi. Torunları ve gelinleriyle kaldığını söyleyen adam, ne çay ne yemek yiyebiliyorum dedi. Fikri Gökçe'nin son cümleleri ise, 'eşimi aramaktan hiç vazgeçmeyeceğim' oldu.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
21 Haziran 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 Haziran 2023, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
19 Haziran 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN