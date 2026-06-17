Nurgül Şahin Soysal'ın ölümündeki şüpheler...

Müge Anlı'da gündeme gelen Nurgül Şahin Soysal dosyasında tansiyon yükseldi. Yayına bağlanan bir izleyici, Mehmet Soysal'ın adı geçen Sümeyra ve eski eşi Haluk ile ilgili mahallede konuşulan iddiaları aktarırken, Mehmet Soysal tüm suçlamaları reddetti. Nurgül'ün kardeşleri ise Mehmet Soysal'ın yıllardır başka bir kadınla ilişki yaşadığını, Nurgül'ün ölümünden önce bu durumu öğrendiğini ve ölümün ardından çelişkili davranışlar sergilediğini öne sürdü. Canlı yayında karşılıklı suçlamalar devam ederken, Müge Anlı da programa ulaşan yeni tanık ifadelerine dikkat çekerek Mehmet Soysal hakkında anlatılanlarla kendi savunması arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu vurguladı.