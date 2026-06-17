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17 Haziran 2026, Çarşamba 10:00

Yayınlarımız ihbar kabul edildi, dosyanın seyri değişti!

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Katil zanlısı eş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süredir takip edilen Sıdıka Çelik dosyasında karar çıktı. Konya'nın Ilgın ilçesinde 8 Ocak 2023 tarihinde evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulunan ve yedi ay süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 25 yaşındaki üç çocuk annesi Sıdıka Çelik'in ölümüne ilişkin davada mahkeme hükmünü açıkladı. Kızlarının intihar etmediğini savunan ailenin ve kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, eş Ümit Çelik "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki tutumu nedeniyle haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamazken, ruhsatsız silah bulundurmaktan da ayrıca hapis ve para cezası verdi.

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