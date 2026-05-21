Müge Anlı'da tamamlanan hikayeler, mucizevi buluşmalar

27 yıl önce ayrı düştüğü ağabeyi Erdoğan Akgün'ü bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Münevver Hayırcı Koç'un hikâyesi mutlu sonla bitti. Küçük yaşta babası tarafından Afyonkarahisar'dan götürülen ve yıllardır haber alınamayan Erdoğan'ın, Yusuf Şarlayan adıyla başka bir aile tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı. Yıllar sonra stüdyoda kavuşan kardeşler duygusal anlar yaşadı. Yusuf'u büyüten Şarlayan ailesi de Münevver'i bağırlarına bastı. Kavuşmanın ardından Yusuf, kardeşini daha yakından tanımak için Kocaeli'ndeki evine misafir oldu. İlk andan itibaren güçlü bir bağ kuran iki kardeş, birlikte mutfağa girerek keyifli anlar yaşadı.