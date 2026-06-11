Ceyda'nın evli sevgilisi hakkında ortaya atılan iddialar...

Manisa Soma'dan ayrılarak Adana'ya giden 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun bulunduğu olayda yeni iddialar gündeme geldi. Ceyda'nın yanına gittiği, evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten hakkında canlı yayına bağlanan kişiler tarafından ağır suçlamalar yöneltildi. Ramazan'ın akrabası olduğunu söyleyen bir kadın, genç kıza çeşitli uyarılarda bulunarak ailesinin ve çevresinin tehlikeli işlerle anıldığını iddia etti. Canlı yayında Ramazan Ökten tüm suçlamaları reddederken, yalnızca inşaat işçisi olarak çalıştığını ve hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.