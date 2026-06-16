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16 Haziran 2026, Salı 10:00

83 yaşındaki Osman Çakır'dan acı haber geldi!

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Denize düşerek hayatını kaybetti!

İstanbul Maltepe'de yaşayan 83 yaşındaki Osman Çakır'dan gelen acı haber ailesini yasa boğdu. Dün evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Osman Çakır için kızı Demet Hanım, Müge Anlı'ya başvurarak yardım istemişti. Programın ardından yapılan araştırmalarda Osman Çakır'ın İstanbulkart kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtlar, yaşlı adamın Bostancı İskelesi'nden Adalar vapuruna bindiğini ortaya koydu. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu ise Osman Çakır'ın vapurdan denize düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.

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