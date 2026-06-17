Sevdi, sevildiğini sandı, parasından oldu!

Sosyal medyada tanıştığı Nurullah Bal tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve yaklaşık 600 bin TL borçlandırıldığını öne süren Kübranur Beyaz'ın iddiaları yeniden masaya yatırıldı. Stüdyoya gelmeyen Nurullah Bal, telefonla bağlandığı yayında borcu olduğunu kabul ederek aylık 30 bin TL ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak Müge Anlı, Nurullah Bal'ın parayı nasıl kullandığına ilişkin sorular yöneltirken, dosyaya yeni bir tanığın da dahil olması dikkat çekti.