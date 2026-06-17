canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
9
BİLDİRİMLER
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Var Mısın Yok Musun
    Var Mısın Yok Musun YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
17 Haziran 2026, Çarşamba 10:00

Sevdi, sevildiğini sandı, parasından oldu!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

"Kübranur'a her ay 30 bin TL ödeme yapabilirim"

Sosyal medyada tanıştığı Nurullah Bal tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve yaklaşık 600 bin TL borçlandırıldığını öne süren Kübranur Beyaz'ın iddiaları yeniden masaya yatırıldı. Stüdyoya gelmeyen Nurullah Bal, telefonla bağlandığı yayında borcu olduğunu kabul ederek aylık 30 bin TL ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak Müge Anlı, Nurullah Bal'ın parayı nasıl kullandığına ilişkin sorular yöneltirken, dosyaya yeni bir tanığın da dahil olması dikkat çekti.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...
16 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp kızı buldu! Meğer küçük kızı o isim alıkoymuş!
17 Nisan 2026, Cuma
Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp kızı buldu! Meğer küçük kızı o isim alıkoymuş! Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 milyon TL için alıkonuldu iddiası...
31 Mart 2026, Salı
20 milyon TL için alıkonuldu iddiası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN