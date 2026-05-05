Muharrem Yildiz, 34 GMR 408 plakalı aracı ile 25 Nisan Cumartesi kayboldu!

47 yaşındaki Muharrem Yıldız, 25 Nisan'da İstanbul Şişli'de kendisine ait araçla kayboldu. 10 gündür kendisinden haber alınamayan Muharrem Yıldız için ailesi Müge Anlı programına katıldı. Ailesi, Muharrem Yıldız'ın zaman zaman psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını ve bu durumun kaybolmasında etkili olabileceğini ifade etti. En son Tekirdağ'da görüldüğü yönünde bilgiler paylaşıldı ancak kesin bir sonuca ulaşılamadı.