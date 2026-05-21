2 kardeş 7 ay sonra Müge Anlı'da bulundu

Bolu'da yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, 25 yaşındaki kızları Derya ile 23 yaşındaki Büşra'nın, kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıtan evli ve iki çocuk babası Mustafa Akyol tarafından kandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Aile, Mustafa'nın yıllarca yalanlarla güven kazandığını, devlet görevlisi olduğunu söyleyerek kendilerini etkilediğini ve yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi kayba uğrattığını öne sürdü. Canlı yayına bağlanan Derya ise kendi isteğiyle gittiğini, Mustafa'yı sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini belirtti. Mustafa Akyol da yayına katılarak evli ve çocuk sahibi olduğunu kabul etti, ancak boşanıp Derya ile evlenmeyi düşündüğünü söyledi.