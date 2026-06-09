5 buçuk aylık hamile eşi tarafından terk edildi!

İzmir'den gelen Alp Kaan Çelebi, 5,5 aylık hamile eşi Melisa Çelebi'nin eski sevgilisi Yasin'in yanına kaçtığını iddia ederek Müge Anlı'da iddialarda bulundu! Eşiyle yaşadıkları tartışmanın ardından Melisa'nın evden ayrıldığını söyleyen Alp Bey, eşinin telefon konuşmalarından eski sevgilisi Yasin ile görüştüğünü düşündüğünü iddia etti. Annesi Selma Hanım ise gelinine sahip çıktıklarını, düğününü yaptıklarını ancak yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.