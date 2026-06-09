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9 Haziran 2026, Salı 10:00

5 buçuk aylık hamile eşi tarafından terk edildi!

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Melisa Sönmez'den 3 gündür haber yok!

İzmir'den gelen Alp Kaan Çelebi, 5,5 aylık hamile eşi Melisa Çelebi'nin eski sevgilisi Yasin'in yanına kaçtığını iddia ederek Müge Anlı'da iddialarda bulundu! Eşiyle yaşadıkları tartışmanın ardından Melisa'nın evden ayrıldığını söyleyen Alp Bey, eşinin telefon konuşmalarından eski sevgilisi Yasin ile görüştüğünü düşündüğünü iddia etti. Annesi Selma Hanım ise gelinine sahip çıktıklarını, düğününü yaptıklarını ancak yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

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