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17 Haziran 2026, Çarşamba 10:00

Kayıp can dostlarımızı arıyoruz!

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Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde yaşayan Ceren Hanım, 9 Haziran'da martılardan korkarak uçup kaybolan Sultan papağanı Çiko'yu aradığını söyledi. Ailesinin bir ferdi gibi gördükleri Çiko'nun bulunması için üçüncü kez programa katılan Ceren Hanım, çeşitli ilanlar verdiğini ve gelen ihbarları değerlendirdiğini belirtti. Müge Anlı da papağanın sahipli olduğunu vurgulayarak gören ya da bulanların programa ulaşmasını istedi. Programda ayrıca yeni bir kayıp evcil hayvan dosyası da gündeme geldi. Aylin Hanım, 22 Mayıs'ta Sancaktepe'de kaybolan 8 yaşındaki kedisi Milka'yı bulabilmek için Müge Anlı'dan yardım talebinde bulundu.

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