Moskovalı INGA, babası ile ilk kez bir araya geldi!

Rusya'dan hiç tanımadığı babasını bulmak için sınırları aşan kavuşmaların adresine gelen Inga, Müge Anlı'da güzel haber aldı. Yayınımızın ardından Inga babasının yaşadığı şehri hissetmek için İstanbul'un kalbi tarihi yarımada da bir geziye çıktı. Samsun'dan ailesiyle birlikte Müge Anlı stüdyosuna gelen baba Bayram Gökmen, Inga'nın kızı olduğundan emin olmadığını ve DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Duyduklarından dolayı üzgün olan Inga, yine de babasını ve ailesini gördüğü için mutlu olduğunu anlattı.