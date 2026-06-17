Taraflar canlı yayında karşı karşıya!

Kayseri'de 25 Mayıs 2023 tarihinde evinde hayatını kaybeden iki çocuk annesi Nurgül Şahin Soysal'ın ölümüyle ilgili soru işaretleri Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi. Nurgül'ün kardeşleri, ölümün doğal olmadığını öne sürerek şüphelerini eşi Mehmet Soysal üzerinde yoğunlaştırdı. Canlı yayına bağlanan Mehmet Soysal, hakkında ortaya atılan ihanet ve şüpheli ilişki iddialarını reddederken, cenaze törenindeki tavırları ve eşinin ölümünün ardından yaşanan gelişmeler stüdyoda sert tartışmalara neden oldu. Tarafların karşı karşıya geldiği yayında kardeşler, Nurgül'ün ölümünden önce yaşadığı sorunları ve eşinin çelişkili davranışlarını gündeme taşırken, Mehmet Soysal ise tüm suçlamaların iftira olduğunu savundu.