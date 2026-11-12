Kızlarının alıkonulduğunu düşünen aile...

17 yaşındaki Elanur Gümüşay, 28 Ekim'de Antalya Kaş'tan kayıplara karışmıştı. Ailesi kızlarının Mertcan Ozan ve amcaları tarafından kaçırıldığını iddia etti. Necmettin ve Elvan Gümüşay çifti hedeflerindeki ismin annesi Adalet Ozan ile Müge Anlı'da yüzleşti. Oğlu ve Elanur'un evdeki 50 bin TL'lerini alıp gittiklerini söyleyen Adalet Ozan, "Kızı getirip karakola teslim etsin" dedi. Kızını asla karşı tarafa vermeyeceğini söyleyen Elvan Gümüşay ise, kızına seslenerek programa gelmesini ve konuşmak istediğini belirtti.