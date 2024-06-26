26 Haziran 2024, Çarşamba 00:00
Sevil Çetinkaya'nın boşanma aşamasındaki eşi
"Arkadaşı, Afyonkarahisar'a bıraktığını söyleyip hedef şaşırtıyor"
4 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Sevil Çetinkaya'nın boşanmak üzere olduğu eşi Ayhan Çetinkaya'da canlı yayına katıldı. Ayhan Çetinkaya, kayıp eşinin İsmail Gezer'e vekâlet vermesinin mümkün olmadığını, Sevil Çetinkaya'nın parasını kaptıracak bir kadın olmadığını söyledi. İsmail Gezer'in "Sevil'i en son Afyonkarahisar'a bıraktım" diyerek hedef şaşırttığını söyleyen Ayhan Çetinkaya, önemli açıklamalarda bulundu.
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