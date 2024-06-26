canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
4
BİLDİRİMLER
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
26 Haziran 2024, Çarşamba 00:00

Sevil Çetinkaya'nın boşanma aşamasındaki eşi

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

"Arkadaşı, Afyonkarahisar'a bıraktığını söyleyip hedef şaşırtıyor"

4 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Sevil Çetinkaya'nın boşanmak üzere olduğu eşi Ayhan Çetinkaya'da canlı yayına katıldı. Ayhan Çetinkaya, kayıp eşinin İsmail Gezer'e vekâlet vermesinin mümkün olmadığını, Sevil Çetinkaya'nın parasını kaptıracak bir kadın olmadığını söyledi. İsmail Gezer'in "Sevil'i en son Afyonkarahisar'a bıraktım" diyerek hedef şaşırttığını söyleyen Ayhan Çetinkaya, önemli açıklamalarda bulundu.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!"
21 Haziran 2024, Cuma
"13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptı... Bir kadının kendini asmasına sebep oldu!" Müge Anlı ile Tatlı Sert
Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...
20 Haziran 2024, Perşembe
Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...
20 Haziran 2024, Perşembe
Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?
14 Haziran 2024, Cuma
Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN