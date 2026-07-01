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1 Temmuz 2026, Çarşamba 20:00

Analiz ve stratejileriyle bilinen Taha, 4 Mavi kutuyu üst üste açtırdı!

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Var Mısın Yok Musun atv'de!

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Kritik kutudan ne kadar çıktı?
01 Temmuz 2026, Çarşamba
Kritik kutudan ne kadar çıktı? Var Mısın Yok Musun
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