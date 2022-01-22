ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
YALNIZ KURT BÖLÜMLER
28 Ocak 2022, Cuma 20:00
Yalnız Kurt

Yalnız Kurt 1. Bölüm

Yalnız Kurt Cuma 20.00'de atv'de!

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi

geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

DEVAMI
Yalnız Kurt
SON FRAGMANI İZLE 2. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Yalnız Kurt
4 Şubat 2022, Cuma
2. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
28 Ocak 2022, Cuma
1. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
28 Ocak 2022, Cuma
1. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
BİZE ULAŞIN