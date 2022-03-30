Yalnız Kurt - 2. Fragman

Yalnız Kurt 10.Bölüm Fragmanı

Kurdoğlu takipte

Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.

Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar.

5 numara başarılı bir operasyonla Nazar'ı Kafkasya'dan kaçıran Altay'a bir hediye göndererek memnuniyetini gösterir. Altay, Golyat'ın hava savunma sistemine karşı yapacakları hamleleri önceden öğrenebilme adına Mira, Nizam ve Nazar'a yaklaşır fakat pek fazla bilgi toplayamaz. Doğrudan yapıya sızamayan Altay bunun için ikinci bir planını devreye sokar.

Evden Hollanda'ya gitme bahanesiyle ayrılan Sare'nin dönüş vakti gelmiştir. Eve dönmeden önce Ela'yı görmek için Saadet'in evine giden Sare, Doğan tarafından takip edildiğinin farkına varmaz. Eve döndüğünde ise Doğan'ın onun için bir sürprizi vardır.

Ulvi Paşa bir terör ihbarı aldıkları bahanesiyle Gündüz'e gelir ve fabrikayı koruma altına alacaklarını söyler. Akın fabrikayı korumak için görevlendirilir. Gündüz ise Kumandan'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Yıldırım Projesi'nin son hazırlıklarını yapmaktadır.

Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? Doğan Viking ile ne görüşecek? Eve dönen Sare'yi bekleyen sürpriz ne? Gündüz, Yıldırım Projesi'ni tüm dünyaya açıklayabilecek mi, yoksa Nazar ondan önce mi davranacak?