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10 Haziran 2022, Cuma 00:00
Kerkük, Musul ve Erbil…

Kerkük, Musul ve Erbil…

Tekin Giritli, Irak’ta sert konuştu: “Türk’ün adını bu topraklardan silemeyeceksiniz…”

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

DEVAMI
Yalnız Kurt
SON BÖLÜMÜ İZLE 19. Bölüm Yalnız Kurt
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Yalnız Kurt
3 Haziran 2022, Cuma
19. Bölüm Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
27 Mayıs 2022, Cuma
18. Bölüm Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
20 Mayıs 2022, Cuma
17. Bölüm Yalnız Kurt
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Yalnız Kurt - 2. Fragman
10 Haziran 2022, Cuma
20. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
Yalnız Kurt - Sezon Finali
10 Haziran 2022, Cuma
20. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - Sezon Finali
Yalnız Kurt - 2. Fragman
3 Haziran 2022, Cuma
19. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - 2. Fragman
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