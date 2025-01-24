Zembilli - 3. Fragman

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Zembilli
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24 Ocak 2025, Cuma 20:00

Zembilli 4.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Sen benim gönül toprağıma düşen ilk tohumsun Fidan’ım..."

Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar. Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar. Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler. Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar. Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar. Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder. Tüm bu karmaşanın ortasında, ne yapması gerektiğini bilemeyen Adem, emanet meselesi yüzünden zor durumdadır. Fakat Fidan, Adem'e beklenmedik bir teklifle gider.

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