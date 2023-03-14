Aldatmak 22.Bölüm Fragmanı

"Geçecek, hepsi geçecek"

Tarık'ın son saldırısı karşısında sabrı taşan Güzide, canlı yayın açarak kendisine kurulan tuzağı ifşa eder. Artık hiçbir şeyden korkmamakta, düşmanları karşısında dobra tavrından ödün vermemektedir. Çocukları ve dostları, bu yayını heyecanla karşılar.

Oylum, Behram'ın kendisinin peşinden koşmasına rağmen Tolga'yı hala unutamamıştır. Yaşadığı pişmanlık ve vicdan azabını annesinden gizleyemez. Güzide ise tavsiye verirken geçmişte kızının da kendisiyle benzer hatalara düştüğünü fark eder.

Ozan ve Zeliş, yeni bir ilişkiye yelken açarken Selin ve Tolga'nın arkadaşlığı ilerler. Birlikte dışarı eğlenmeye çıktıklarında magazine yakalanırlar. Selin ve Oylum'un arkadaşlıkları sınanmak üzeredir.

Yeşim, yuva kurmanın büyük bir evden çok daha fazlasını gerektirdiğini bir kez daha anlarken Tarık, kim tarafından ve neden kaçırıldığını çözmeye çalışmaktadır. Nitekim Tarık'ın alıkonulması planının arkasından sürpriz bir isim çıkacaktır.